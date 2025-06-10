الأسهم العالمية تترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

MENAFN - Al-Bayan) ">سجلت مؤشرات ((وول ستريت)) الرئيسية أداءً مستقراً الثلاثاء في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بهدف تسوية خلاف تجاري ألحق أضراراً بالغة بالأسواق العالمية هذا العام. وارتفع مؤشر ((داو جونز)) الصناعي بنسبة 0.17 %، وصعد مؤشر ((ستاندرد آند بورز 500)) بنسبة 0.34 %، وزاد مؤشر ((ناسداك)) المجمع بنسبة 0.24 %.

وأغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر في تعاملات حذرة مع ترقب المستثمرين نتائج اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن. وأغلق مؤشر ((ستوكس 600)) الأوروبي متراجعاً بنسبة 0.02%، وانخفض مؤشر ((داكس)) الألماني بنسبة 0.77%، فيما ارتفع مؤشر ((فايننشال تايمز)) بنسبة 0.24%، وزاد مؤشر ((كاك)) الفرنسي بنسبة 0.17%.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن اجتماع لندن الذي استمر يومين بين أكبر اقتصادين في العالم لا يزال مستمراً، في حين قال مسؤول أمريكي آخر، إن الجانبين اختتما المحادثات المباشرة. وفي حين أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتفائلة الاثنين بخصوص المحادثات منحت بعض الأمل في نزع فتيل الصراع التجاري المرير بين البلدين، فإن الصمت بشأن أي تقدم حد من حدوث ارتفاع في أسواق الأسهم.

ومن المرجح أن يقدم أي تقدم في المفاوضات بعض الدعم للأسواق نظراً إلى تأثير سياسات ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية واضطراب العلاقات الصينية الأمريكية على كلا الاقتصادين وعلى سلاسل التوريد وعلى توقعات النمو العالمي.

وقالت لورا كوبر، رئيسة قسم الائتمان الكلي وخبيرة استراتيجيات الاستثمار لدى شركة ((نوفين)): هناك عدم وضوح بشأن ما يمكن أن يكون عليه الاتفاق الفعلي. وأضافت: إلى أن نشهد ظهور اتفاق تجاري جوهري، سينصب الاهتمام على نهاية فترة تعليق الرسوم الجمركية التي تستمر 90 يوماً وتداعياتها إذا لم يتسنَ التوصل إلى اتفاق.

وفي طوكيو، واصل المؤشر ((نيكاي)) الياباني ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوماً بأنباء عن أن الحكومة تبحث إمكانية إعادة شراء سندات طويلة الأجل بهدف استقرار السوق واحتواء ارتفاع العوائد. وأغلق ((نيكاي)) على زيادة 0.3 % بعد أن كان في وقت سابق من الجلسة مرتفعاً 1.1%. وأغلق مؤشر ((توبكس)) الأوسع نطاقاً دون تغيير يذكر.