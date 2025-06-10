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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن

2025-06-10 03:11:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن ويعمل على اعتراضه، في حين أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مئات الموقع في تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات في الضفة.

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