الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن

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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن ويعمل على اعتراضه، في حين أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مئات الموقع في تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات في الضفة.
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