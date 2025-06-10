  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عروض الدرون تزيّن سماء عمّان احتفاء بالمناسبات الوطنية

عروض الدرون تزيّن سماء عمّان احتفاء بالمناسبات الوطنية

2025-06-10 03:11:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حلقت المئات من طائرات "الدرون"، مساء الثلاثاء، في سماء العاصمة عمّان، مؤدية عروضا ضوئية استعراضية، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم.
وجسّدت العروض الاستعراضية بعض الرموز الوطنية والصور التعبيرية التي حملت مضامين الولاء والانتماء والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، وبالإنجازات والأعياد الوطنية والدينية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الوطنية التي تقام في مختلف محافظات المملكة احتفاءً بالمناسبات الوطنية والدينية، وتعبيرًا عن وحدة الأردنيين وتلاحمهم خلف قيادتهم الهاشمية.
تعرض وزارة الشباب مساء الثلاثاء مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، على شاشات عرض بمختلف محافظات المملكة.

MENAFN10062025000208011052ID1109657896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث