السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة
وأكدت الوزارة، أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة سيتم ابتداءً من يوم غد الأربعاء، عبر تطبيق "نسك"، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكرًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين، لافتة إلى استمرار الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بلغات عدة، وتحقيق أعلى درجات السلامة والراحة للمعتمرين، بما يعكس الصورة المشرّفة للمملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
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