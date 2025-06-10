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السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة

السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة

2025-06-10 03:11:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ، بدءًا من اليوم الثلاثاء، مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة، إيذانًا ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.


وأكدت الوزارة، أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة سيتم ابتداءً من يوم غد الأربعاء، عبر تطبيق "نسك"، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .


وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكرًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين، لافتة إلى استمرار الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بلغات عدة، وتحقيق أعلى درجات السلامة والراحة للمعتمرين، بما يعكس الصورة المشرّفة للمملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

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