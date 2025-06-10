فوائد الموز الصحية والغذائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعتبر الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا في العالم، وذلك لما يتمتع به من طعم لذيذ وفوائد صحية متعددة. فهو فاكهة مغذية وسهلة التناول، ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.



1. غني بالفيتامينات والمعادن



الموز يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل:

. فيتامين B6: يساعد في إنتاج الهرمونات وتنظيم وظائف الجهاز العصبي.

. فيتامين C: يعزز المناعة ويحارب الجذور الحرة.

. كما يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

2. يعزز الطاقة

الموز مصدر سريع للطاقة، لذا يُنصح بتناوله قبل أو بعد التمارين الرياضية، لأنه يحتوي على كربوهيدرات سهلة الهضم وسكر طبيعي مثل الجلوكوز والفركتوز.

3. مفيد للهضم

بفضل احتوائه على الألياف، يساعد الموز في:

. تحسين عملية الهضم.

. تقليل حالات الإمساك.

. تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء.

4. يساعد في تحسين المزاج

الموز يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة، ما قد يساهم في تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب.

5. مفيد لصحة القلب

بفضل غناه بالبوتاسيوم وقلة الصوديوم، فإن الموز يساعد على:

. خفض ضغط الدم.

. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. مناسب للأطفال وكبار السن

الموز طري وسهل المضغ، لذلك هو مثالي للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى كونه خيارًا صحيًا وسريعًا للوجبات الخفيفة.

لبنان 24