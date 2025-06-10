  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البورصات الخليجية تغلق على مكاسب جماعية

البورصات الخليجية تغلق على مكاسب جماعية

2025-06-10 03:11:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت البورصات الخليجية على مكاسب جماعية في جلسة، اليوم الثلاثاء، لتقتفي أثر المكاسب التي حققتها الأسهم العالمية مع تطلع المستثمرين إلى إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي قد تخفف من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.


وارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.8 بالمئة في أولى جلسات هذا الأسبوع عقب عطلة عيد الأضحى ليغلق فوق مستويات 8900 نقطة لأول مرة له في 3 سنوات بدعم من ارتفاع سهمي "بيتك" و"الوطني" بنسبة 1.5 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي.


كما ارتفع مؤشر الكويت العام بنسبة 0.7 بالمئة ليغلق فوق مستويات 8200 نقطة لأول مرة له في 3 سنوات.


وارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.3 بالمئة في جلسة، اليوم، مسجلاً أعلى مكاسب يومية في نحو شهرين وسط سيولة نشطة تجاوزت الـ 1.5 مليار ريال بدعم من ارتفاع أسهم القطاع المصرفي.
كذلك ارتفع مؤشر "فوتسي أبوظبي" بنحو 0.5 بالمئة في جلسة، اليوم، مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي وأعلى إغلاق يومي في 17 شهراً بدعم من ارتفاع سهمي "أدنوك" للغاز و (Etisalat and) بنسبة 1.2 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.


وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 بالمئة مسجلاً خامس مكاسب يومية على التوالي ليحافظ على أعلى مستوياته في 17 عاماً بدعم من ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.8 بالمئة.
وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4582.46 نقطة مرتفعًا 3.7 نقاط وبنسبة 0.08 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4578.81 نقطة.

MENAFN10062025000208011052ID1109657892

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث