البورصات الخليجية تغلق على مكاسب جماعية
وارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.8 بالمئة في أولى جلسات هذا الأسبوع عقب عطلة عيد الأضحى ليغلق فوق مستويات 8900 نقطة لأول مرة له في 3 سنوات بدعم من ارتفاع سهمي "بيتك" و"الوطني" بنسبة 1.5 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي.
كما ارتفع مؤشر الكويت العام بنسبة 0.7 بالمئة ليغلق فوق مستويات 8200 نقطة لأول مرة له في 3 سنوات.
وارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.3 بالمئة في جلسة، اليوم، مسجلاً أعلى مكاسب يومية في نحو شهرين وسط سيولة نشطة تجاوزت الـ 1.5 مليار ريال بدعم من ارتفاع أسهم القطاع المصرفي.
كذلك ارتفع مؤشر "فوتسي أبوظبي" بنحو 0.5 بالمئة في جلسة، اليوم، مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي وأعلى إغلاق يومي في 17 شهراً بدعم من ارتفاع سهمي "أدنوك" للغاز و (Etisalat and) بنسبة 1.2 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.
وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 بالمئة مسجلاً خامس مكاسب يومية على التوالي ليحافظ على أعلى مستوياته في 17 عاماً بدعم من ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.8 بالمئة.
وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4582.46 نقطة مرتفعًا 3.7 نقاط وبنسبة 0.08 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4578.81 نقطة.
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