هل من الصحي تناول المشروبات على معدة فارغة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد خبراء تغذية أن تناول بعض أنواع المشروبات على معدة فارغة قد يحمل آثارًا متفاوتة على الصحة، تختلف من شخص إلى آخر وحسب نوع المشروب ومدى توافقه مع الجهاز الهضمي.



وأشار تقرير نشره موقع "ديليش" إلى أن أخصائية التغذية لورين ماناكر أوضحت أن بعض المشروبات، مثل شاي البابونج أو الزنجبيل، لا تشكل خطورة عند تناولها على معدة فارغة، بل قد تكون مفيدة في تهدئة المعدة وتحفيز عملية الهضم.



وفي السياق ذاته، أوضحت أخصائية التغذية جيسيكا ستراون أن الأبحاث أظهرت قدرة الزنجبيل على تسريع عملية الهضم من خلال تقليل وقت تفريغ المعدة وتحسين أدائها.



وينصح التقرير بتناول شاي الكركديه بعد تناول الطعام، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، نظراً لتأثيره الإيجابي في خفض الضغط.



أما النعناع، فيُعد مشروبًا متعدد الاستخدامات يمكن تناوله مع الطعام أو بدونه، لما له من فوائد في تهدئة الانتفاخ وتحسين الشعور بالراحة في المعدة.



وحول الشاي الأخضر والأسود، توضح ستراون أنه من الأفضل تناولهما قبل أو بعد الوجبات، إذ يساهمان في تحسين امتصاص الحديد، خصوصًا عند تناول وجبات غنية بالبروتين الحيواني.



وتشير دراسات إلى أن مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي قد تساعد أيضًا في الوقاية من السمنة، ما يعزز قيمتهما الصحية في النظام الغذائي اليومي.

لبنان 24



