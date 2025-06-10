تهنئة لمالك الساحوري بمناسبة قدوم المولودين التوأم

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تهنئة لمالك الساحوري بمناسبة قدوم المولودين التوأم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتقدّم محمد الشريقي بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الأخ والصديق مالك الساحوري
بمناسبة قدوم التوأم المباركين "حسن" و"سيلا"،
سائلًا المولى عز وجل أن يبارك لكما فيهما،
وأن يجعلهما من مواليد السعادة،
وأن يُقرّ بهما أعينكما، ويرزقكما برّهما وصلاحهما.
ألف مبروك، وجعلهم الله زينة لحياتكم وسببًا في سعادتكم الدائمة 🌸👶👶
بمناسبة قدوم التوأم المباركين "حسن" و"سيلا"،
سائلًا المولى عز وجل أن يبارك لكما فيهما،
وأن يجعلهما من مواليد السعادة،
وأن يُقرّ بهما أعينكما، ويرزقكما برّهما وصلاحهما.
ألف مبروك، وجعلهم الله زينة لحياتكم وسببًا في سعادتكم الدائمة 🌸👶👶
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