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تهنئة لمالك الساحوري بمناسبة قدوم المولودين التوأم

تهنئة لمالك الساحوري بمناسبة قدوم المولودين التوأم

2025-06-10 03:10:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتقدّم محمد الشريقي بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الأخ والصديق مالك الساحوري
بمناسبة قدوم التوأم المباركين "حسن" و"سيلا"،
سائلًا المولى عز وجل أن يبارك لكما فيهما،
وأن يجعلهما من مواليد السعادة،
وأن يُقرّ بهما أعينكما، ويرزقكما برّهما وصلاحهما.
ألف مبروك، وجعلهم الله زينة لحياتكم وسببًا في سعادتكم الدائمة 🌸👶👶


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