الرقاد يهنئ المتقاعدين العسكريين بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ

وأعرب الرقاد، عن أصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وإلى موظفي المؤسسة في جميع مواقع عملهم، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يُعيده على الوطن وقيادته وشعبه وجيشه وجميع المتقاعدين العسكريين بالخير واليُمن والبركات.

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