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الرقاد يهنئ المتقاعدين العسكريين بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ

الرقاد يهنئ المتقاعدين العسكريين بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ

2025-06-10 03:10:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، موظفي المؤسسة، بدخول قرار رفع الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ نهاية شهر حزيران 2025، وبأثر رجعي اعتبارًا من 1 /1/ 2025، وذلك تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة، وحرصًا على تحسين أوضاعهم المعيشية.


وأعرب الرقاد، عن أصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وإلى موظفي المؤسسة في جميع مواقع عملهم، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يُعيده على الوطن وقيادته وشعبه وجيشه وجميع المتقاعدين العسكريين بالخير واليُمن والبركات.

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