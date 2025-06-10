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آبل تعلن عن تحديثات جذرية.. تغيير شامل في تصميم آيفون

آبل تعلن عن تحديثات جذرية.. تغيير شامل في تصميم آيفون

2025-06-10 03:10:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت آبل خلال مؤتمر WWDC 2025 عن تقنيتها الجديدة "Apple Intelligence" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الخصوصية، بالإضافة إلى تصميم بصري جديد يُدعى "الزجاج السائل"، يشمل واجهات النظام بالكامل.


كما أعلنت عن تغيير نظام تسمية أنظمتها ليعكس سنة الإصدار (مثل iOS 26). وشملت الميزات الجديدة الترجمة الفورية للمكالمات، ميزة فحص المكالمات، وتحسينات في سيري والذكاء البصري.


ورغم هذه الإعلانات، تراجع سهم آبل بنسبة 1.5% وسط تحديات تنافسية وتقنية.

لبنان 24

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