تصفيات كأس العالم: الأردن 0 - 0 العراق

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تصفيات كأس العالم: الأردن 0 - 0 العراق
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-انتهى قبل قليل الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، ونظيره العراقي ضمن الجولة العاشرة والاخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ووصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ستاد عمان الدولي لمتابعة المباراة.
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