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تصفيات كأس العالم: الأردن 0 - 0 العراق

تصفيات كأس العالم: الأردن 0 - 0 العراق

2025-06-10 03:10:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-انتهى قبل قليل الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، ونظيره العراقي ضمن الجولة العاشرة والاخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ووصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ستاد عمان الدولي لمتابعة المباراة.

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