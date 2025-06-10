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تحذير: تطبيقات خبيثة تتسلل إلى متجر Play وتخدع غوغل... احذفها فورًا من هاتفك!

تحذير: تطبيقات خبيثة تتسلل إلى متجر Play وتخدع غوغل... احذفها فورًا من هاتفك!

2025-06-10 03:10:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت شركة Cyble المتخصصة في أمن المعلومات عن رصد تطبيقات خطيرة على متجر Google Play تستهدف المستخدمين عبر هجمات تصيد احتيالي، من خلال فتح مواقع مزيفة تطلب من الضحية إدخال "العبارة التذكيرية" لمحفظته الرقمية، ما يعرض أمواله الرقمية للسرقة.


تستغل هذه التطبيقات نافذة WebView داخل التطبيق لعرض محتوى احتيالي، وتبدو في ظاهرها شرعية، مستنسخة من محافظ إلكترونية شهيرة، مع بنية تحتية معقدة تضم أكثر من 50 نطاق تصيد.
قائمة التطبيقات المتورطة تشمل:


Pancake Swap
Suite Wallet
Hyperliquid
Raydium
BullX Crypto
OpenOcean Exchange
Meteora Exchange
SushiSwap
Harvest Finance Blog


Cyble أوضحت أن بعض هذه التطبيقات كانت تُدار سابقًا من قبل مطورين موثوقين، إلا أن مجرمي الإنترنت استغلوا حساباتهم لنشر البرمجيات الضارة.


ورغم إزالة معظم هذه التطبيقات من متجر Google Play، فإنها قد تظل مثبتة على أجهزة المستخدمين، مما يعرضهم للخطر. لذا تنصح الشركة بإزالتها فورًا في حال وجودها على الهاتف.

لبنان 24

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