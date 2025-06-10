تحذير: تطبيقات خبيثة تتسلل إلى متجر Play وتخدع غوغل... احذفها فورًا من هاتفك!

تحذير: تطبيقات خبيثة تتسلل إلى متجر Play وتخدع غوغل... احذفها فورًا من هاتفك!
تستغل هذه التطبيقات نافذة WebView داخل التطبيق لعرض محتوى احتيالي، وتبدو في ظاهرها شرعية، مستنسخة من محافظ إلكترونية شهيرة، مع بنية تحتية معقدة تضم أكثر من 50 نطاق تصيد.
قائمة التطبيقات المتورطة تشمل:
Pancake Swap
Suite Wallet
Hyperliquid
Raydium
BullX Crypto
OpenOcean Exchange
Meteora Exchange
SushiSwap
Harvest Finance Blog
Cyble أوضحت أن بعض هذه التطبيقات كانت تُدار سابقًا من قبل مطورين موثوقين، إلا أن مجرمي الإنترنت استغلوا حساباتهم لنشر البرمجيات الضارة.
ورغم إزالة معظم هذه التطبيقات من متجر Google Play، فإنها قد تظل مثبتة على أجهزة المستخدمين، مما يعرضهم للخطر. لذا تنصح الشركة بإزالتها فورًا في حال وجودها على الهاتف.
لبنان 24
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