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الأونروا: توزيع المساعدات في غزة تحوّل إلى مصائد موت والاحتلال يعرقل وصول الإغاثة

الأونروا: توزيع المساعدات في غزة تحوّل إلى مصائد موت والاحتلال يعرقل وصول الإغاثة

2025-06-10 03:10:29
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- حذّر المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، من تحول نقاط توزيع المساعدات في غزة إلى "مصائد موت"، مؤكدًا أن التقارير اليومية تشير إلى سقوط شهداء وإصابة العشرات من المدنيين عند هذه المواقع التي تشرف عليها قوات الاحتلال وشركات أمنية خاصة.

وأوضح لازاريني أن هذه النقاط، التي يُفترض أن تكون ملاذًا آمناً، أصبحت مصدر خطر مباشر على حياة السكان، مشددًا على أن النظام الحالي لتوزيع المساعدات "مهين" ويفرض على آلاف الجوعى والمحتاجين قطع مسافات طويلة للوصول إليها، في حين يتم استثناء الفئات الأشد ضعفًا ومن يعيشون في المناطق النائية من هذه المساعدات.

وطالب لازاريني الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار فورًا والسماح بدخول آمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن الطريقة الوحيدة لتجنب مجاعة واسعة النطاق، تهدد حياة أكثر من مليون طفل، هي ضمان وصول المساعدات عبر الأمم المتحدة و"الأونروا"، التي تمتلك الخبرة والمعرفة وثقة المجتمع المحلي.

وأشار المفوض العام إلى أن مستودعات "الأونروا" خارج غزة تحتوي على مساعدات تكفي 6 آلاف شاحنة، معتبراً ترك الطعام يفسد والأدوية تنتهي صلاحيتها عمدًا "جريمة شنيعة".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 36 مواطنًا وإصابة 208 آخرين اليوم، جراء استمرار استهداف الاحتلال للمواطنين قرب مراكز المساعدات في رفح ووسط القطاع.


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