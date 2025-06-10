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مستعمرون يقتحمون تجمع عرب المليحات غرب أريحا

مستعمرون يقتحمون تجمع عرب المليحات غرب أريحا

2025-06-10 03:10:26
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا -PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستعمرين يقودهم مستعمر يدعى "زوهر" اقتحموا تجمع عرب المليحات، وقاموا بإحصاء أغنام المواطنين في التجمع، وسط استهداف ومنع المواطنين من التنقل.

وأضاف مليحات أن المنطقة تشهد تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستعمرين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم.

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