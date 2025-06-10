مستعمرون يقتحمون تجمع عرب المليحات غرب أريحا

مستعمرون يقتحمون تجمع عرب المليحات غرب أريحا
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة من المستعمرين يقودهم مستعمر يدعى "زوهر" اقتحموا تجمع عرب المليحات، وقاموا بإحصاء أغنام المواطنين في التجمع، وسط استهداف ومنع المواطنين من التنقل.
وأضاف مليحات أن المنطقة تشهد تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستعمرين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم.
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