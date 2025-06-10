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إصابتان في هجوم للمستعمرين على أوصرين جنوب نابلس

إصابتان في هجوم للمستعمرين على أوصرين جنوب نابلس

2025-06-10 03:10:25
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- أصيب مواطنان، مساء اليوم الثلاثاء، خلال هجوم للمستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، على قرية أوصرين، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية ومحلية، بأن مواطنين أصيبا جراء تعرضهما للسقوط خلال تصديهما لمستعمرين أثناء مهاجمتهم القرية، جرى نقلهما إلى مستوصف داخل البلدة.

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