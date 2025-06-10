إصابتان في هجوم للمستعمرين على أوصرين جنوب نابلس

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إصابتان في هجوم للمستعمرين على أوصرين جنوب نابلس
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- أصيب مواطنان، مساء اليوم الثلاثاء، خلال هجوم للمستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، على قرية أوصرين، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر طبية ومحلية، بأن مواطنين أصيبا جراء تعرضهما للسقوط خلال تصديهما لمستعمرين أثناء مهاجمتهم القرية، جرى نقلهما إلى مستوصف داخل البلدة.
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