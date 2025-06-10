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مستعمرون يغلقون مدخل قرية اللبن الشرقية لليوم الرابع على التوالي
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- أغلق مستعمرون، مساء اليوم الثلاثاء، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المدخل الرئيسي للقرية لليوم الرابع على التوالي، بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، وأعاقوا حركة التنقل من وإلى القرية، فيما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المنصوبة عند المدخل الرئيسي للقرية.
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