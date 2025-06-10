مستعمرون يغلقون مدخل قرية اللبن الشرقية لليوم الرابع على التوالي

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المدخل الرئيسي للقرية لليوم الرابع على التوالي، بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، وأعاقوا حركة التنقل من وإلى القرية، فيما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المنصوبة عند المدخل الرئيسي للقرية.

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