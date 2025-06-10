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صاروخ من اليمن يستهدف وسط فلسطين المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في مئات المواقع

صاروخ من اليمن يستهدف وسط فلسطين المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في مئات المواقع

2025-06-10 03:10:24
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان جماعة أنصار الله أنها تحضر لتصعيد هجماتها ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ بعد إطلاق مجموعة من الصواريخ الاعتراضية.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مئات المواقع في "تل أبيب" الكبرى والقدس ومستوطنات في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جماعة انصار الله أن "إسرائيل" قصفت ميناء الحديدة، وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن غارتين استهدفتا أرصفة الميناء

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