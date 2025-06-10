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الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت النبي صالح وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا وسط القرية، ومنعت المواطنين ومركباتهم من المرور.
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