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الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح

الاحتلال يقتحم قرية النبي صالح

2025-06-10 03:10:23
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت النبي صالح وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا وسط القرية، ومنعت المواطنين ومركباتهم من المرور.

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