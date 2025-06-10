ترامب لنتنياهو: لا هجوم على إيران حاليًا وإنهاء حرب غزة ضروري

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه "يجب الآن إزالة الهجوم على إيران من جدول الأعمال".

وأشار ترامب لنتنياهو إلى أنّه "يؤمن بأنه سينجح في الوصول إلى اتفاق معهم".

وقالت "القناة 12"، إنّ ترامب في حديثه لنتنياهو أمس الاثنين، "توقّع تقديم الإيرانيين جواباً ليس جيداً"، لكنّه أشار إلى أنّ "لا شيء يغلق الباب"، معرباً عن "عدم يأسه من المفاوضات بعد".

رئيس حكومة الاحتلال قال لترامب إنّ "المفاوضات مع إيران بلا جدوى وهي تحاول تخدعكم وكل ما تحاول فعله هو إطالة الوقت"، بحسب "القناة 13" الإسرائيلية.

في المقابل، ترامب رد على نتنياهو، إنّ "كلامه عن هجوم ضد إيران لا يساعد"، مضيفاً أنّ "العمل جارٍ للتوصل إلى اتفاق".

هذا وتطرّق ترامب في المحادثة الهاتفية للحرب على غزة، قائلاً لنتنياهو: "أريدك أن تسعى إلى إنهاء الحرب في غزة وليس فقط صفقة ويتكوف، فالحرب استنفذت نفسها".

وأجرى الثنائي ترامب ونتنياهو اتصالاً يوم الاثنين، لمدة 40 دقيقة، جرى الحديث فيه عن المباحثات النووية مع إيران وصفقة التبادل بشأن غزة.