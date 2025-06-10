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منتجر آبل الرئيسي في لوس آنجليس يتعرض للسرقة - فيديو

منتجر آبل الرئيسي في لوس آنجليس يتعرض للسرقة - فيديو

2025-06-10 03:07:41

خبرني - تعرضت إحدى المتاجر الرئيسية لشركة آبل للسرقة على يد عدد كبير من اللصوص، في فوضى عارمة تشهدها مدينة لوس أنجليس الأميركية في ولاية كاليفورنيا.


وتشهد مدينة لوس أنجليس احتجاجات عارمة، تطورت في الأيام الماضية إلى الهجوم على سيارات الشرطة والاعتداء عليها بالحجارة.

وبينت مصادر وصحف أميركية أن الاحتجاجات سببها الاعتراض على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في قضية ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة.


واستغل عدد من المتواجدين حالة الفوضى العارمة في سرقة المتاجر في المنطقة.


وتاليا الفيديو عبر موقعنا : 

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