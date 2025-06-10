بريطانيا : فرضنا عقوبات على بن غفير وسموتريتش

خبرني - أكدت بريطانيا، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على اثنين من الوزراء الإسرائيليين المنتمين لليمين المتطرف هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ردا على ما وصفته بتحريضهما على العنف ضد التجمعات الفلسطينية.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان "حرض إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك".

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة".

قال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".

ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين، وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.

وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات له: "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل دون خوف أو ترهيب".