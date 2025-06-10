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ساعر: قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين غير مقبول

ساعر: قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين غير مقبول

2025-06-10 03:07:41

خبرني - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الثلاثاء إن قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين “مثير للغضب”.

وأضاف ساعر للصحفيين أن الحكومة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على “هذا القرار غير المقبول”.

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