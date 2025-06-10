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مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

2025-06-10 02:02:53
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع صالح عيد الحصيني، سفير السعودية لدى مصر، سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي، من أجل تنسيق المواقف بما يخدم القضايا ذات الأولوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، والعمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف العربية في المحافل الدولية.

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وأكد وزير الاتصالات عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والسعودية، وتعدد مجالات التعاون المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها: بناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية للاتصالات.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تطلعه للتعرّف عن قرب على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال، من خلال زيارة مدينة المعرفة ومراكز“إبداع مصر الرقمية”.

وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

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