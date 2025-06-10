مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي، من أجل تنسيق المواقف بما يخدم القضايا ذات الأولوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، والعمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف العربية في المحافل الدولية.موضوعات متعلقة رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء بالسنوات الـ10 القادمة الحكومة تُجهّز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة عطل يضرب خدمات“شات جي بي تي” حول العالم
وأكد وزير الاتصالات عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والسعودية، وتعدد مجالات التعاون المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها: بناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية للاتصالات.
من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تطلعه للتعرّف عن قرب على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال، من خلال زيارة مدينة المعرفة ومراكز“إبداع مصر الرقمية”.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
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