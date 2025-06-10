ميسترال تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لمنافسة أوبن إيه آي وديب سيك

ميسترال تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لمنافسة أوبن إيه آي وديب سيك
وقال آرثر مينش الرئيس التنفيذي للشركة خلال جلسة حوارية في أسبوع لندن للتكنولوجيا، إن النموذج الجديد الذي يُدعى“ماجيسترال – Magistral” قادر على منافسة النماذج الأخرى.موضوعات متعلقة عطل يضرب خدمات“شات جي بي تي” حول العالم مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “إندرايف” للنقل الذكي تستهدف تغطية جميع المحافظات محليًا خلال 2025
وأوضح أن النموذج الجديد يتميز بكفاءة عالية في الرياضيات والبرمجة، وقادر على منافسة نموذج“أو 1” من“أوبن إيه آي”، و”آر 1” التابع لـ“ديب سيك” الصينية، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
وأضاف“مينش” أن الميزة التنافسية الأبرز للنموذج الجديد هو قدرته على معالجة وتفسير المعلومات باللغات الأوروبية، في مقابل تركّز النماذج الأمريكية على اللغة الإنجليزية، فيما تُركز النماذج الصينية على لغتها المحلية.
يُذكر أن نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستدلال المنطقي من أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدمًا، حيث تُنفذ مهام معقدة من خلال عمليات تفكير منظم تعتمد على خطوات متتابعة.المصدر:
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