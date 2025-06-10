ميسترال تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لمنافسة أوبن إيه آي وديب سيك

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية“ميسترال” إطلاق أول نموذج لها متخصص في الاستدلال المنطقي، في خطوة تهدف لمنافسة نماذج الشركات الأخرى، مثل“أوبن إيه آي” و”ديب سيك”.

وقال آرثر مينش الرئيس التنفيذي للشركة خلال جلسة حوارية في أسبوع لندن للتكنولوجيا، إن النموذج الجديد الذي يُدعى“ماجيسترال – Magistral” قادر على منافسة النماذج الأخرى.

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وأوضح أن النموذج الجديد يتميز بكفاءة عالية في الرياضيات والبرمجة، وقادر على منافسة نموذج“أو 1” من“أوبن إيه آي”، و”آر 1” التابع لـ“ديب سيك” الصينية، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

وأضاف“مينش” أن الميزة التنافسية الأبرز للنموذج الجديد هو قدرته على معالجة وتفسير المعلومات باللغات الأوروبية، في مقابل تركّز النماذج الأمريكية على اللغة الإنجليزية، فيما تُركز النماذج الصينية على لغتها المحلية.

يُذكر أن نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستدلال المنطقي من أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدمًا، حيث تُنفذ مهام معقدة من خلال عمليات تفكير منظم تعتمد على خطوات متتابعة.

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