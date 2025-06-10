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عطل يضرب خدمات شات جي بي تي حول العالم

عطل يضرب خدمات شات جي بي تي حول العالم

2025-06-10 02:02:51
(MENAFN- Al-Borsa News) أصابت خدمات“شات جي بي تي” عطلًا جزئيًا أثر على عدد من المستخدمين حول العالم اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات موقع تتبع الأعطال“داون ديتيكتور”.

ورغم إقرار شركة“أوبن إيه آي” –مطورة“شات جي بي تي”- بالعطل، قائلة إنها تواصل التحقيق في المشكلة، إلا أنها لم تكشف عن الأسباب أو موعد استعادة الخدمة بشكل طبيعي.

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ورصد موقع“داون ديتيكتور” زيادة هائلة في الشكاوى بسبب صعوبة التواصل مع تطبيق“ChatGPT” في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكرت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أن العطل قد يكون ناجمًا عن ارتفاع معدلات الأخطاء على أداة توليد الفيديوهات“سورا”، وتم تصنيف هذا العطل على أنه“جزئي”، إذ تمكن عدد من المستخدمين من التواصل مع تطبيق“ChatGPT” بشكل طبيعي.

المصدر:

MENAFN10062025000202011048ID1109657206

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