عطل يضرب خدمات شات جي بي تي حول العالم
ورغم إقرار شركة“أوبن إيه آي” –مطورة“شات جي بي تي”- بالعطل، قائلة إنها تواصل التحقيق في المشكلة، إلا أنها لم تكشف عن الأسباب أو موعد استعادة الخدمة بشكل طبيعي.موضوعات متعلقة رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء بالسنوات الـ10 القادمة الحكومة تُجهّز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة “ميسترال” تطلق نموذج ذكاء اصطناعي لمنافسة“أوبن إيه آي” و”ديب سيك”
ورصد موقع“داون ديتيكتور” زيادة هائلة في الشكاوى بسبب صعوبة التواصل مع تطبيق“ChatGPT” في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وذكرت شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أن العطل قد يكون ناجمًا عن ارتفاع معدلات الأخطاء على أداة توليد الفيديوهات“سورا”، وتم تصنيف هذا العطل على أنه“جزئي”، إذ تمكن عدد من المستخدمين من التواصل مع تطبيق“ChatGPT” بشكل طبيعي.المصدر:
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