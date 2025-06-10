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الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

2025-06-10 10:08:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاحتفال الوطني الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في صرح الشهيد.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وجاهزيتهم لحماية الوطن وصون منجزاته .

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