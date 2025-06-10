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الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية

الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية

2025-06-10 10:08:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في الخدمة.

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