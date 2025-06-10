الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية

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الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في الخدمة.
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