تنويه بخصوص عودة السوريين في الأردن الى بلادهم

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تنويه بخصوص عودة السوريين في الأردن الى بلادهم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع اجمالي عدد الاشقاء السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من المقيمين في الأردن إلى 78 ألف شخص، منذ بداية شهر كانون اول 2024 وحتى يوم أمس 9 حزيران 2025.
وبلغ عدد المغادرين من سكان مخيمات اللاجئين في الاردن 17 ألف سوري، عادوا إلى بلادهم.
فيما بلغ عدد المغادرين من المقيمين في الأردن خارج مخيمات اللجوء الى 61 ألف شخص.
وبلغ عدد المغادرين من سكان مخيمات اللاجئين في الاردن 17 ألف سوري، عادوا إلى بلادهم.
فيما بلغ عدد المغادرين من المقيمين في الأردن خارج مخيمات اللجوء الى 61 ألف شخص.
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