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تنويه بخصوص عودة السوريين في الأردن الى بلادهم

تنويه بخصوص عودة السوريين في الأردن الى بلادهم

2025-06-10 10:08:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع اجمالي عدد الاشقاء السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من المقيمين في الأردن إلى 78 ألف شخص، منذ بداية شهر كانون اول 2024 وحتى يوم أمس 9 حزيران 2025.
وبلغ عدد المغادرين من سكان مخيمات اللاجئين في الاردن 17 ألف سوري، عادوا إلى بلادهم.
فيما بلغ عدد المغادرين من المقيمين في الأردن خارج مخيمات اللجوء الى 61 ألف شخص.

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