  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
غريتا تونبرغ: إسرائيل خطفتنا في المياه الدولية

غريتا تونبرغ: إسرائيل خطفتنا في المياه الدولية

2025-06-10 10:08:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت السويدية غريتا تونبرغ إن إسرائيل "خطفتنا في المياه الدولية"، في إشارة لاثني عشر ناشطا كانت من بينهم، احتجزت إسرائيل السفينة التي كانت تنقلهم ومعهم مساعدات أرادوا إيصالها لقطاع غزة.


وقالت تونبرغ بعيد وصولها إلى مطار رواسي شارل ديغول في باريس بعد ترحيلها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي "لقد تعرضنا للخطف في المياه الدولية ونقلنا رغما عنا إلى إسرائيل"، مشددة على أن الناشطين "لم يخالفوا أي قوانين" في مسعاهم "لكسر الحصار الإسرائيلي" على القطاع المحاصر.

MENAFN10062025000208011052ID1109656499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث