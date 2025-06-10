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3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس

3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس

2025-06-10 10:08:09
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- استُشهد عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54,981 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,920 آخرين.

MENAFN10062025000205011050ID1109656498

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