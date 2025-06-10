3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس

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3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- استُشهد عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54,981 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,920 آخرين.
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