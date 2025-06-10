الاحتلال يُخطر بهدم عدة منازل ومسجد في الجلزون
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى علاء ايهاب أبو حلوة قرب مفترق المدارس في بيتونيا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات تمركزت بالقرب من دوار المدارس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.
وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالا، وسلّمت إخطارا بهدم عدد من المنازل ومسجد، وقام جنود الاحتلال بتصوير كافة المباني عند مدخل المخيم.
ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت حيي الطيرة وعين مصباح في المدينة، وبلدة كوبر شمال غرب رام الله، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.
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