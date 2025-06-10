الاحتلال يُخطر بهدم عدة منازل ومسجد في الجلزون

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتى من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، وسلّمت إخطارا بهدم عدة منازل ومسجد في مخيم الجلزون شمالا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى علاء ايهاب أبو حلوة قرب مفترق المدارس في بيتونيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات تمركزت بالقرب من دوار المدارس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالا، وسلّمت إخطارا بهدم عدد من المنازل ومسجد، وقام جنود الاحتلال بتصوير كافة المباني عند مدخل المخيم.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت حيي الطيرة وعين مصباح في المدينة، وبلدة كوبر شمال غرب رام الله، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.