ارزيقات ل PNN : كشف ملابسات جريمة قتل وقعت قبل شهر في رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله - كشفت الشرطة اليوم الثلاثاء جريمة قتل وقعت قبل شهر ببلدة بيتونيا غرب رام الله

وقال العميد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة ، إن فرع المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله والبيرة وبإسناد من شرطة المحافظة تم تحديد مكان تواجد المطلوبين بمنطقة الزعيم جنوب القدس، حيث تم القبض على أربعة اشخاص مشتبه بهم في جريمة القتل .

وأكد ارزيقات ،التحفظ على المشتبه بهم لاحالتهم الى النيابة العامة.