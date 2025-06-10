ارتفاع قتلى هجوم مدرسة في النمسا إلى 8

ارتفاع قتلى هجوم مدرسة في النمسا إلى 8
خبرني - ذكرت وسائل إعلام نمساوية الثلاثاء أن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب آخرون بهجوم على مدرسة في مدينة جراتس النمساوية.
ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف) عن الشرطة المحلية قولها إن عددا من الأفراد، منهم طلبة ومعلمون، أُصيبوا بجروح خطيرة.
وأضافت أنه يُعتقد أن المشتبه به، وهو أحد الطلبة، قد انتحر.
وأكدت الشرطة أن هناك عملية جارية في شارع تقع فيه مدرسة ثانوية، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وذكرت الهيئة أن الشرطة تُخلي المدرسة في الوقت الحالي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به من بين الضحايا المذكورين.
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