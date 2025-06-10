مؤشر فوتسي 100 البريطاني يقترب من أعلى مستوياته التاريخية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 10 حزيران (بترا)- ارتفعت بورصة لندن، اليوم الثلاثاء، حيث اقترب مؤشر "فوتسي 100" من تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأفادت صحيفة الغارديان البريطاني، بأن المؤشر ارتفع في تداولات اليوم الثلاثاء بمقدار 41 نقطة، أي ما يعادل نحو 0.5 بالمئة، ليصل إلى 8874 نقطة، متجاوزاً بشكل طفيف أعلى مستوى إغلاق قياسي سابق له.

وكان المؤشر، قد سجل أعلى مستوى له خلال التداولات عند 8908.8 نقاط في مطلع آذار الماضي، قبل أن تتسبب المخاوف من حرب تجارية عالمية في تراجع الأسواق بشكل كبير.

--(بترا)

رش/م ك/م ق

10/06/2025 16:50:53