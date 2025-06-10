مؤشر فوتسي 100 البريطاني يقترب من أعلى مستوياته التاريخية

مؤشر فوتسي 100 البريطاني يقترب من أعلى مستوياته التاريخية
لندن 10 حزيران (بترا)- ارتفعت بورصة لندن، اليوم الثلاثاء، حيث اقترب مؤشر "فوتسي 100" من تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأفادت صحيفة الغارديان البريطاني، بأن المؤشر ارتفع في تداولات اليوم الثلاثاء بمقدار 41 نقطة، أي ما يعادل نحو 0.5 بالمئة، ليصل إلى 8874 نقطة، متجاوزاً بشكل طفيف أعلى مستوى إغلاق قياسي سابق له.
وكان المؤشر، قد سجل أعلى مستوى له خلال التداولات عند 8908.8 نقاط في مطلع آذار الماضي، قبل أن تتسبب المخاوف من حرب تجارية عالمية في تراجع الأسواق بشكل كبير.
--(بترا)
رش/م ك/م ق
10/06/2025 16:50:53
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