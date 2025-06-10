بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتصريحاتهما التحريضية تجاه غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 10 حزيران (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما التحريضية والمتطرفة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات طالت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتشمل تجميد أصولهما داخل بريطانيا، وحظر دخولهما الأراضي البريطانية، بالإضافة إلى منع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.

ونقلت عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله، إن الوزيرين "حرّضا على العنف المتطرف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".

--(بترا)

رش/م ق

10/06/2025 16:52:22