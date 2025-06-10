بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتصريحاتهما التحريضية تجاه غزة

بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتصريحاتهما التحريضية تجاه غزة
لندن 10 حزيران (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما التحريضية والمتطرفة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات طالت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتشمل تجميد أصولهما داخل بريطانيا، وحظر دخولهما الأراضي البريطانية، بالإضافة إلى منع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.
ونقلت عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله، إن الوزيرين "حرّضا على العنف المتطرف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".
--(بترا)
رش/م ق
10/06/2025 16:52:22
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