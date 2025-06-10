نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود

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نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع لجنة الحدود
(MENAFN- Al-Anbaa)
ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اليوم اجتماع لجنة الحدود الذي عقد في ديوان عام الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع بحث كل المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
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