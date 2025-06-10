"أدنوك للغاز" تنفذ أكبر استثمار رأسمالي في تاريخ الشركة

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((أدنوك للغاز))، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة 5 مليارات دولار للمرحلة الأولى من ((مشروع تطوير الغاز الغني)). وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للشركة وأكبر استثمار رأسمالي تنفذه على الإطلاق.

وتشمل العقود توسيع وحدات رئيسة لمعالجة الغاز من أجل زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز تابعة للشركة هي: ((منشأة عصب))، و((منشأة بوحصا))، و((منشأة حبشان (البرية)))، ومنشأة جزيرة داس لتسييل الغاز (البحرية). وتعتزم الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمرحلتين إضافيتين من ((مشروع تطوير الغاز الغني)) في ((حبشان)) و((الرويس)) بهدف تمكين زيادة السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق.

ويهدف المشروع إلى تطوير مكامن غاز جديدة، تسهم بدور مهم في تعزيز صادرات الغاز المسال، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتوفير المواد الأولية الأساسية اللازمة لصناعة البتروكيماويات المتنامية في الدولة.

وتم ترسية عقود تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وإدارة عمليات التشييد (EPCM) في ثلاث حزم للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تم ترسية الحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار والخاصة بـ((منشأة حبشان لتسييل الغاز)) على شركة ((وود))، فيما تم ترسية الحزمتين المتبقيتين بقيمة 1.2 مليار دولار للأولى والخاصة بـ((منشأة جزيرة داس لتسييل الغاز))، والثانية بقيمة 1.1 مليار دولار والخاصة بمنشأتي ((عصب)) و((بوحصا))، على ائتلاف شركات يضم كلاً من ((بتروفاك)) و((كينت بي إل سي)).

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة ((أدنوك للغاز)): ((يمثل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود المرحلة الأولى من ((مشروع تطوير الغاز الغني)) إنجازاً مهماً لاستراتيجية ((أدنوك للغاز)) التي تستهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار الاستراتيجي قيمة إضافية كبيرة لمساهمي الشركة ويسهم في تمكين النمو المستدام لدولة الإمارات والشركة وكوادرها)).

وستركز المرحلة الأولى من ((مشروع الغاز الغني)) على تحسين أصول الغاز الحالية، ورفع مستوى الكفاءة والاستفادة من مصادر غاز جديدة وغنية. وكجزء من استراتيجية ((أدنوك للغاز)) طويلة الأمد، والتي تركز على النمو والتوسع وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، يتماشى ((مشروع الغاز الغني)) مع رؤية الشركة الهادفة لتنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات النمو والتوسع المهمة بين عامي 2025 و2029. بالإضافة إلى ذلك، يسلط المشروع الضوء على التزام ((أدنوك للغاز)) بتعزيز المحتوى الوطني، وخطط الشركة لخلق مئات من فرص العمل الفنية المتخصصة الجديدة بحلول عام 2029، ما يسهم بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.