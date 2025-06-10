رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لفريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لفريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا لفريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الملامح الأولية لاستراتيجية مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال بنية تشريعية مرنة لمختلف النشاطات الاقتصادية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية عبر خلق هيكل حوافز جاذب.
كما بحث الاجتماع الإطار القانوني لإنشاء مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي يهدف إلى إنشاء نموذج اقتصادي مرن ومنظور يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار وخلق بيئة تنافسية، وذلك وفق ضمانات واضحة وخضوعها الكامل لسيادة الكويت.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وعدد من المختصين من فريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
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