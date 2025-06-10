رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لفريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا لفريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الملامح الأولية لاستراتيجية مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال بنية تشريعية مرنة لمختلف النشاطات الاقتصادية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية عبر خلق هيكل حوافز جاذب.

كما بحث الاجتماع الإطار القانوني لإنشاء مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي يهدف إلى إنشاء نموذج اقتصادي مرن ومنظور يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار وخلق بيئة تنافسية، وذلك وفق ضمانات واضحة وخضوعها الكامل لسيادة الكويت.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وعدد من المختصين من فريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.