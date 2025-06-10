تعرفوا على وحدة أمن الملاعب الأردنية - فيديو

تعرفوا على وحدة أمن الملاعب الأردنية - فيديو
خبرني - انتشر منذ ساعات صباح الثلاثاء ، افراد وحدة أمن الملاعب في مديرية الامن العام في مواقعهم لتأمين مباراة المنتخبين الوطني، والعراقي.
واعد الناشط منتصر جلامده فيديو يشرح فيه عن هذه الوحدة وهدفها وعملها.
للتعرف وحدة أمن الملاعب تابعوا الفيديو التالي :
تعرفوا على وحدة أمن الملاعب في الاردن— خبرني - khaberni (@khaberni) June 10, 2025
الفيديو من تصوير واعداد منتصر جلامده
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