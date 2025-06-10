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تعرفوا على وحدة أمن الملاعب الأردنية - فيديو

تعرفوا على وحدة أمن الملاعب الأردنية - فيديو

2025-06-10 09:06:44

خبرني - انتشر منذ ساعات صباح الثلاثاء ، افراد وحدة أمن الملاعب في مديرية الامن العام في مواقعهم لتأمين مباراة المنتخبين الوطني، والعراقي.

واعد الناشط منتصر جلامده فيديو يشرح فيه عن هذه الوحدة وهدفها وعملها.

للتعرف وحدة أمن الملاعب تابعوا الفيديو التالي :

 

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