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بريطانيا تفرض عقوبات على بن غفير و سموتريتش

بريطانيا تفرض عقوبات على بن غفير و سموتريتش

2025-06-10 09:04:21
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن /PNN / ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن من المتوقع أن تفرض بريطانيا عقوبات على الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ووفقًا للتقرير، ستشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر يستهدف بريطانيا، بينما ستُمنع المؤسسات المالية البريطانية من إقامة علاقات مع المتضررين.

وأضافت التايمز أن العقوبات المفروضة على الوزيرين مماثلة لتلك المفروضة على مسؤولين روس على صلة بالحرب في أوكرانيا.

في الشهر الماضي، أعلنت فرنسا وكندا وبريطانيا أنها ستتخذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل إذا لم يتوقف الهجوم على قطاع غزة ولم تُرفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وصرحت تلك الدول: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُقدم حكومة نتنياهو على هذه الإجراءات المشينة".

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