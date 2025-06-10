بريطانيا تفرض عقوبات على بن غفير و سموتريتش
ووفقًا للتقرير، ستشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر يستهدف بريطانيا، بينما ستُمنع المؤسسات المالية البريطانية من إقامة علاقات مع المتضررين.
وأضافت التايمز أن العقوبات المفروضة على الوزيرين مماثلة لتلك المفروضة على مسؤولين روس على صلة بالحرب في أوكرانيا.
في الشهر الماضي، أعلنت فرنسا وكندا وبريطانيا أنها ستتخذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل إذا لم يتوقف الهجوم على قطاع غزة ولم تُرفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.
وصرحت تلك الدول: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُقدم حكومة نتنياهو على هذه الإجراءات المشينة".
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