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ولي العهد يوّجه رسالة للنشامى قبيل مواجهة العراق

ولي العهد يوّجه رسالة للنشامى قبيل مواجهة العراق

2025-06-10 09:04:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجّه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رسالة دعم للمنتخب الوطني لكرة القدم قبيل مباراته مع المنتخب العراقي في عمّان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.


وكتب سموّه عبر انستغرام قبيل مباراة "النشامى": "ثقتنا بكم وبأدائكم الذي يليق باسم الأردن مستمرة.. كل التوفيق اليوم في مباراتكم أمام أسود الرافدين".

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