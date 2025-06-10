ماذا يحدث لجسمك بعد 72 ساعة من الصيام؟

قد يبدو الصيام لمدة 72 ساعة أمرًا مبالغًا فيه، لكن البعض يُؤمن بفوائده الصحية، وبينما تبدو فكرة الامتناع عن الطعام لمدة ثلاثة أيام مُرهقة، بدأ الباحثون وخبراء الصحة بفهم ما يحدث داخل الجسم بدقة خلال هذا الصيام الطويل.

وقد أظهرت مُحاكاة حديثة على يوتيوب التغيرات الفسيولوجية بالتفصيل، مُقدمةً شرحًا مُفصلًا للأساس العلمي وراء الصيام المُطول.

د

عندما تتوقف عن الأكل، في البداية، يستخدم جسمك الطعام الموجود في جهازك الهضمي كوقود، يُفرز البنكرياس الجلوكاجون، مما يدفع الكبد إلى إفراز الجلوكوز للحفاظ على تدفق الطاقة. في الوقت نفسه، يرتفع مستوى هرمون الغريلين - الهرمون المسؤول عن الجوع - مما يجعلك تشعر بالرغبة في تناول الطعام.

12 ساعة

بعد حوالي 12 ساعة، تتغير استراتيجية الجسم، تُفرز الغدة النخامية هرمون النمو البشري (HGH)، الذي يلعب دورًا وقائيًا بمنع انهيار العضلات، إلى جانب انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم، ويتحول التمثيل الغذائي من الاعتماد على الجلوكوز إلى حرق احتياطيات الدهون، ويُشير هذا التحول إلى بدء الجسم في استخدام الدهون المُخزنة للحصول على الطاقة.

يحدث تجديد الخلايا من خلال الالتهام الذاتي وهو من أبرز العمليات التي تحدث خلال الصيام لفترات طويلة، ووفقًا لعيادة كليفلاند، فهي "عملية تنظيف طبيعية تبدأ عندما تتعرض خلاياك للإجهاد أو نقص العناصر الغذائية، وبصورة أساسية، تسمح عملية الالتهام الذاتي لجسمك بتفكيك وإعادة تدوير مكونات الخلايا القديمة أو التالفة، مما يساعد الخلايا على العمل بكفاءة أكبر ويعزز الصحة الخلوية العامة.

36 ساعة

وبحلول 36 ساعة، تصبح الدهون المصدر الرئيسي للطاقة لكل من الدماغ والعضلات، ويُنتج الجسم الكيتونات من عملية تحلل الدهون، والتي تُوفر مصدرًا بديلًا للطاقة للجلوكوز، مما يدعم صفاء الذهن والقدرة البدنية.

48 ساعة

على عكس ما يتوقعه الكثيرون، لا يستمر الجوع الشديد طوال فترة الصيام، يجد معظم الناس أن الجوع يخف بعد حوالي 48 ساعة. ومع هدوء نوبات الجوع، غالبًا ما يتحسن المزاج واليقظة، مما يُسهّل التركيز رغم نقص الطعام.

72 ساعة

بعد مرور 72 ساعة، من الضروري إعادة إدخال الطعام تدريجيًا، فالجسم استعاد توازنه، ويمكن أن تستمر فوائد الصيام - مثل تحسين وظائف الخلايا واستقلاب الدهون - حتى بعد استئناف تناول الطعام. على الرغم من فوائده المحتملة.

آثار جانبية

قد يُسبب الصيام آثارًا جانبية كالإرهاق والدوار والجفاف ورائحة الفم الكريهة، لا ينبغي الاستهانة به، ويُنصح باستشارة الطبيب قبل محاولة الصيام لفترات طويلة، خاصةً لمن يعانون من مشاكل صحية سابقة.