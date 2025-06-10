تظاهرة مؤيدة لفلسطين تعرقل خدمات القطارات في سويسرا

تظاهرة مؤيدة لفلسطين تعرقل خدمات القطارات في سويسرا
-
English
en
Pro-Palestine demo affects Swiss train services
طالع المزيدPro-Palestine demo affects Swiss train service
Deutsch
de
Bahnverkehr in Westschweiz wegen Pro-Palästina-Demo beeinträchtigt
الأصلي
طالع المزيدBahnverkehr in Westschweiz wegen Pro-Palästina-Demo beeinträchtig
اشترك.ي في النشرة الإخبارية لدينا، واحصل.ي على بريد إلكتروني كل يوم جمعة يحتوي على أخبار من الدول الناطقة بالعربية تم جمعها بواسطة وسائل الإعلام السويسرية. معلومات من منظور سويسري خصّيصًا من أجلك.طالع المزيدنشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربي
وفقًا لما أعلنته شركة الخطوط الحديدية الفدرالية السويسرية (SBB)، منعت التأخيرات والإلغاءات بعض القطارات من العودة إلى مستودعاتها، مما أثر على مواعيد السفر في اليوم التالي.
ودعت الشركة المسافرات والمسافرين إلى مراجعة الجدول الزمني الإلكتروني للتحقق من توفّر القطارات والمقاعد.
ووفقًا لتقارير الشرطة، تجمع المئات من المتظاهرات والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين مساء الاثنين في محطتي جنيف ولوزان، واحتلوا بعض مسارات القطارات احتجاجًا على الأوضاع في غزة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة القطارات شملت تأخيرات وإلغاءات.
وفي جنيف، بدأ المتظاهرون.ات التجمع أمام محطة كورنافان حوالي الساعة 6:15 مساءً، قبل أن يحتلوا الرصيفين 3 و4، مما أدى إلى اضطراب في حركة القطارات على أربعة أرصفة حتى الساعة 7:30 مساءً.
وتكرر المشهد ذاته في محطة لوزان حوالي الساعة الثامنة مساءً، مما أدى إلى توقف كامل لحركة القطارات حتى الساعة التاسعة مساءً.المزيد المزيد لوتون:“ناجٍ من مجزرة غزة – كنا نبحث عن الطعام فقط لنبقى على قيد الحياة”
تم نشر هذا المحتوى على 06 يونيو 2025 في الصحف السويسرية هذا الأسبوع: مأساة إنسانية جديدة في غزة خلال توزيع المساعدات، ومصير سلاح حزب الله في ظل هدنة هشّة مع إسرائيل، وشهادة قيادي منشق تكشف خفايا جماعة الحوثي.طالع المزيدلوتون:“ناجٍ من مجزرة غزة – كنا نبحث عن الطعام فقط لنبقى على قيد الحياة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي
وزارة الاعلام السعودية تبرز ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج
تونس .. جهود الحماية المدنية تواجه موجة حرائق قياسية
عجلون ومواقعها السياحية وجهة مفضلة في عيد الأضحى
جولة مصيرية في تصفيات كأس العالم وآسيا.. مواعيد المباريات الليلة
الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى تركيا