تظاهرة مؤيدة لفلسطين تعرقل خدمات القطارات في سويسرا

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MENAFN - Swissinfo) أدى احتجاج مؤيد لفلسطين في سويسرا أمس الاثنين إلى استمرار اضطراب خدمات الخطوط الحديدية الفدرالية حتى صباح الثلاثاء. تم نشر هذا المحتوى على 10 يونيو 2025 - 12:47 2دقائق Keystone-SDAالمزيد المزيد نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

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وفقًا لما أعلنته شركة الخطوط الحديدية الفدرالية السويسرية (SBB)، منعت التأخيرات والإلغاءات بعض القطارات من العودة إلى مستودعاتها، مما أثر على مواعيد السفر في اليوم التالي.

ودعت الشركة المسافرات والمسافرين إلى مراجعة الجدول الزمني الإلكتروني للتحقق من توفّر القطارات والمقاعد.

ووفقًا لتقارير الشرطة، تجمع المئات من المتظاهرات والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين مساء الاثنين في محطتي جنيف ولوزان، واحتلوا بعض مسارات القطارات احتجاجًا على الأوضاع في غزة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة القطارات شملت تأخيرات وإلغاءات.

وفي جنيف، بدأ المتظاهرون.ات التجمع أمام محطة كورنافان حوالي الساعة 6:15 مساءً، قبل أن يحتلوا الرصيفين 3 و4، مما أدى إلى اضطراب في حركة القطارات على أربعة أرصفة حتى الساعة 7:30 مساءً.

وتكرر المشهد ذاته في محطة لوزان حوالي الساعة الثامنة مساءً، مما أدى إلى توقف كامل لحركة القطارات حتى الساعة التاسعة مساءً.

المزيد المزيد لوتون:“ناجٍ من مجزرة غزة – كنا نبحث عن الطعام فقط لنبقى على قيد الحياة”

تم نشر هذا المحتوى على 06 يونيو 2025 في الصحف السويسرية هذا الأسبوع: مأساة إنسانية جديدة في غزة خلال توزيع المساعدات، ومصير سلاح حزب الله في ظل هدنة هشّة مع إسرائيل، وشهادة قيادي منشق تكشف خفايا جماعة الحوثي.

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