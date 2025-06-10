جامعة الخليج العربي والهيئة السعودية للمياه تبحثان سبل التعاون في تنمية القدرات المائية

جامعة الخليج العربي والهيئة السعودية للمياه تبحثان سبل التعاون في تنمية القدرات المائية
استُهلت الزيارة بجلسة افتتاحية جمعت رئيس جامعة الخليج العربي وكبار المسؤولين في الجامعة، مع وفد الهيئة السعودية للمياه، ليشهد اللقاء مناقشات بنّاءة تم خلالها استعراض رؤى الطرفين وأدوارهما في تطوير قطاع المياه، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود لتحقيق المصالح المشتركة، ودعم الأهداف التنموية للمملكة العربية السعودية في هذا القطاع الحيوي.
رحب رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد بتعزيز التعاون مع الهيئة في مجالات تنمية القدرات، وكفاءة استخدام المياه، وأمنها، واستدامتها، بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية حتى العام 2030.
ومن جانبه، قال وكيل الرئيس لرأس المال البشري بالهيئة السعودية للمياه الأستاذ عبد العزيز بن سعود بن غايب: "نُثمّن الجهود المتميزة التي تبذلها جامعة الخليج العربي في نشر ثقافة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ودورها الريادي في تعزيز الوعي الأكاديمي والمهني بقضايا المياه في دول المنطقة. إن ما تقدمه الجامعة من برامج ومبادرات يُعدّ نموذجًا يُحتذى به في دعم استدامة هذا القطاع الحيوي، وقد أثبتت الجامعة ريادتها في بناء قاعدة معرفية متينة تُدعم صانعي القرار وتخدم مستقبل الأمن المائي في دول الخليج، هذا إلى جانب إعدادها لكوادر مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات المياه الحالية والمستقبلية."
وفي السياق ذاته، عقد الوفد جلسة فنية موسعة مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، قُدّم خلالها عرضًا عن التوجه الاستراتيجي للهيئة السعودية للمياه، ومبادراتها وخططها المستقبلية، مع التركيز على دورها التنظيمي لقطاع المياه في المملكة. واستعرض في المقابل عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية الأستاذ الدكتور وليد زياري برامج الجامعة الأكاديمية والمهنية في مجال المياه، والتي تشمل شهادات أكاديمية، ودبلومات مهنية عليا، وبرامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى الورش التدريبية ومنهجيات بناء القدرات.
هذا، واتفق الجانبان على أهمية تفعيل التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، وتبادل المعرفة، وتنظيم الندوات وورش العمل، واستكشاف مساهمات الجامعة في دعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة. وتم الاتفاق على وضع إطار رسمي للشراكة، وإعداد مذكرة تفاهم لتحديد مجالات التعاون وآليات العمل المشترك. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ بنود التعاون، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل وتقييم التقدم المحرز، كما سيُباشر الطرفان إعداد مقترحات تفصيلية لمشاريع التعاون المستقبلية.
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