جامعة الخليج العربي والهيئة السعودية للمياه تبحثان سبل التعاون في تنمية القدرات المائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت جامعة الخليج العربي وفدًا رفيع المستوى من الهيئة السعودية للمياه في زيارة رسمية تناولت مجالات الشراكة المحتملة في تنمية القدرات، وتحقيق أمن المياه واستدامتها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع المياه.

استُهلت الزيارة بجلسة افتتاحية جمعت رئيس جامعة الخليج العربي وكبار المسؤولين في الجامعة، مع وفد الهيئة السعودية للمياه، ليشهد اللقاء مناقشات بنّاءة تم خلالها استعراض رؤى الطرفين وأدوارهما في تطوير قطاع المياه، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود لتحقيق المصالح المشتركة، ودعم الأهداف التنموية للمملكة العربية السعودية في هذا القطاع الحيوي.

رحب رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد بتعزيز التعاون مع الهيئة في مجالات تنمية القدرات، وكفاءة استخدام المياه، وأمنها، واستدامتها، بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية حتى العام 2030.

ومن جانبه، قال وكيل الرئيس لرأس المال البشري بالهيئة السعودية للمياه الأستاذ عبد العزيز بن سعود بن غايب: "نُثمّن الجهود المتميزة التي تبذلها جامعة الخليج العربي في نشر ثقافة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ودورها الريادي في تعزيز الوعي الأكاديمي والمهني بقضايا المياه في دول المنطقة. إن ما تقدمه الجامعة من برامج ومبادرات يُعدّ نموذجًا يُحتذى به في دعم استدامة هذا القطاع الحيوي، وقد أثبتت الجامعة ريادتها في بناء قاعدة معرفية متينة تُدعم صانعي القرار وتخدم مستقبل الأمن المائي في دول الخليج، هذا إلى جانب إعدادها لكوادر مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات المياه الحالية والمستقبلية."

وفي السياق ذاته، عقد الوفد جلسة فنية موسعة مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، قُدّم خلالها عرضًا عن التوجه الاستراتيجي للهيئة السعودية للمياه، ومبادراتها وخططها المستقبلية، مع التركيز على دورها التنظيمي لقطاع المياه في المملكة. واستعرض في المقابل عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية الأستاذ الدكتور وليد زياري برامج الجامعة الأكاديمية والمهنية في مجال المياه، والتي تشمل شهادات أكاديمية، ودبلومات مهنية عليا، وبرامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى الورش التدريبية ومنهجيات بناء القدرات.

هذا، واتفق الجانبان على أهمية تفعيل التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، وتبادل المعرفة، وتنظيم الندوات وورش العمل، واستكشاف مساهمات الجامعة في دعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة. وتم الاتفاق على وضع إطار رسمي للشراكة، وإعداد مذكرة تفاهم لتحديد مجالات التعاون وآليات العمل المشترك. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ بنود التعاون، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل وتقييم التقدم المحرز، كما سيُباشر الطرفان إعداد مقترحات تفصيلية لمشاريع التعاون المستقبلية.