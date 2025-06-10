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5 قتلى وجرحى في هجوم داخل مدرسة في النمسا

5 قتلى وجرحى في هجوم داخل مدرسة في النمسا

2025-06-10 08:08:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، بهجوم مسلح على مدرسة في مدينة غراتس النمساوية.

من جهتها، ذكرت الشرطة، أنها فتحت تحقيقًا واسعًا في حي يُدعى درييرشوتزينغاسه، حيث توجد مدرسة ثانوية، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.

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