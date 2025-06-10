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تونس .. جهود الحماية المدنية تواجه موجة حرائق قياسية

تونس .. جهود الحماية المدنية تواجه موجة حرائق قياسية

2025-06-10 08:08:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الحماية المدنية بتونس عن تدخل وحداتها لإخماد 147 حريقا في مناطق متفرقة من البلاد خلال 24 ساعة في مؤشر على تصاعد الأزمات البيئية مع حلول الصيف.
ووفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء على صفحته بمنصة "فيسبوك": بلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 9 يونيو إلى الساعة السادسة صباحا من يوم 10 يونيو الحالي، 599 تدخلا".
وأضاف "منها 147 تدخلا لإطفاء الحرائق و154 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و275 تدخلا في غير حوادث المرور.
روسيا اليوم


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