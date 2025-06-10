تونس .. جهود الحماية المدنية تواجه موجة حرائق قياسية

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تونس .. جهود الحماية المدنية تواجه موجة حرائق قياسية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الحماية المدنية بتونس عن تدخل وحداتها لإخماد 147 حريقا في مناطق متفرقة من البلاد خلال 24 ساعة في مؤشر على تصاعد الأزمات البيئية مع حلول الصيف.
ووفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء على صفحته بمنصة "فيسبوك": بلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 9 يونيو إلى الساعة السادسة صباحا من يوم 10 يونيو الحالي، 599 تدخلا".
وأضاف "منها 147 تدخلا لإطفاء الحرائق و154 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و275 تدخلا في غير حوادث المرور.
روسيا اليوم
ووفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء على صفحته بمنصة "فيسبوك": بلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 9 يونيو إلى الساعة السادسة صباحا من يوم 10 يونيو الحالي، 599 تدخلا".
وأضاف "منها 147 تدخلا لإطفاء الحرائق و154 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و275 تدخلا في غير حوادث المرور.
روسيا اليوم
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