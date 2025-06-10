اليونيفيل: أي تقييد لحرية قواتنا انتهاك للقرار 1701

اليونيفيل: أي تقييد لحرية قواتنا انتهاك للقرار 1701
وقالت "اليونيفيل" في بيان إنه صباح اليوم، وبينما كان جنود حفظ السلام يقومون بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلوسية التحتا، جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن "المجموعة حاولت عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة، كما تعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات".
وأعلنت أنه "ردا على ذلك، استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتّاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والموجودين فيها. بُلّغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير. تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكّنت الدورية من مواصلة عملها".
وأكدت أن "حرية الحركة تعد شرطا أساسيا لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية، كما هو مبين في قرار مجلس الأمن الدولي 1701"، مشددة على أن "أي تقييد لهذه الحرية سواءً أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو بدونه، يعد انتهاكا لهذا القرار".
ورأت "اليونيفيل أنه "من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لها"، داعية السلطات اللبنانية إلى" اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها لمهامها دون عوائق أو تهديد".
RT
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