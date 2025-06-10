اليونيفيل: أي تقييد لحرية قواتنا انتهاك للقرار 1701

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" من أن أي تقييد لحرية قواتها أثناء تعاونها مع الجيش اللبناني أو بدونه، انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.وقالت "اليونيفيل" في بيان إنه صباح اليوم، وبينما كان جنود حفظ السلام يقومون بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلوسية التحتا، جنوب لبنان"، مشيرة إلى أن "المجموعة حاولت عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة، كما تعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات".وأعلنت أنه "ردا على ذلك، استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتّاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والموجودين فيها. بُلّغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير. تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكّنت الدورية من مواصلة عملها".



وأكدت أن "حرية الحركة تعد شرطا أساسيا لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحيادية، كما هو مبين في قرار مجلس الأمن الدولي 1701"، مشددة على أن "أي تقييد لهذه الحرية سواءً أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو بدونه، يعد انتهاكا لهذا القرار".



ورأت "اليونيفيل أنه "من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لها"، داعية السلطات اللبنانية إلى" اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها لمهامها دون عوائق أو تهديد".

RT