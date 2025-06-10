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مشاهد فلكية نادرة في يونيو .. والقمر يغازل كواكب السماء

مشاهد فلكية نادرة في يونيو .. والقمر يغازل كواكب السماء

2025-06-10 08:08:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشهد القمر حدثين فلكيين نادرين هذا الشهر، حيث يمر في وقت الغسق بالقرب من كوكب عطارد ثم يقترب بشدة من المريخ.
ووفقًا لوكالة ناسا، سيكون عطارد مرئيًا فوق الأفق الغربي لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة بعد غروب الشمس.
ففي يوم الخميس (26 يونيو)، سيظهر هلال قمر رفيع جدًا بين عطارد والنجمين الساطعين في كوكبة الجوزاء بولوكس وكاستور، مما يُوجد خطًا قصيرًا من الأضواء في السماء بعد غروب الشمس، وفي يوم الجمعة (27 يونيو)، سيكون الهلال أعلى في السماء، مباشرة فوق عطارد.
وذكر موقع ذا ساينس لايف أن الأمر ذاته ينطبق على ما يمكن اعتباره أبرز مشهد فلكي لهذا الشهر، وذلك يوم الأحد (29 يونيو)، حين يحصل هواة الفلك على مشهد مذهل لهلال قمر مضاء بنسبة 24 بالمئة يظهر مباشرة تحت المريخ في كوكبة الأسد، مع مسافة فاصلة لا تتجاوز 0.2 درجة (12 دقيقة قوسية) بينهما.
ورغم أن رؤية القمر وعطارد معًا في السماء الليلية أمر نادر، وكذلك قرب القمر من المريخ، فإن الاقترانات بين قمرنا الطبيعي والكواكب ليست أمرًا غير معتاد.
وتدور الكواكب حول الشمس على مستوى شبه موحّد يُعرف باسم "مسار البروج"، وهو نفس المسار الذي تسلكه الشمس في السماء النهارية كما تُرى من الأرض.
مدار القمر حول الأرض ليس مطابقًا تمامًا، لكنه يميل عن مسار البروج بمقدار خمس درجات فقط.
يعبر القمر مسار البروج مرتين كل شهر (ومن هنا جاء الاسم، لأن هذا التداخل يؤدي أحيانًا إلى حدوث الكسوف الشمسي والقمري)، ولهذا السبب يمكن أن يقترب كثيرًا من أحد الكواكب من منظورنا الأرضي.
سكاي نيوز


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