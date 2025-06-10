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ولي العهد: كل الشكر للأمير علي

ولي العهد: كل الشكر للأمير علي

2025-06-10 08:08:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية الإنجاز المتحقق بتأهل النشامى لنهائيات كأس العالم.


وقال سموه عبر إنستغرام "وراء كل إنجاز عظيم، أشخاص عملوا بجهد وإخلاص، وآمنوا بالحلم منذ اللحظة الأولى. كل الشكر والتقدير لعمي سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة التي تكللت بهذا التأهل التاريخي للنشامى".


ويختتم المنتخب الوطني مشواره بمنافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره العراقي عند 9:15 مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد عمان الدولي.

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