ابتكار ثوري لإزالة الجلطات الدموية من الجسم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدّم مهندسون أمريكيون طريقة ميكانيكية جديدة لإزالة الجلطات الدموية من الجسم باستخدام جهاز مبتكر.وأشارت مجلة Nature npj Viruses إلى أن التقنية الجديدة التي تدعى milli-spinner thrombectomy تعتمد على جهاز دوار متناهي الصغر قادر على تدمير وإزالة حتى الجلطات الدموية الكثيفة وكبيرة الحجم بسلامة وفي ثوانٍ معدودة.



ونوه القائمون على تطوير التقنية المذكورة إلى أن الطرق التقليدية لإزالة الجلطات - مثل الشفط واستخدام شبكات الاسترجاع أو التفتيت، تعتبر محدودة الفعالية، إذ تفشل بنسبة تصل إلى 30%، وخاصة مع الجلطات التي الغنية بألياف الفيرين البروتينية، كما أن هذه الطرق قد تتسبب في تمزق الجلطات، مما يؤدي إلى انسدادات متكررة في الأوعية الدموية، لكن جهاز milli-spinner يعمل بشكل مختلف جذريا، فهو لا يكسر الجلطة، بل "يضغطها" مثل القطن، مُقلصا حجمها بنسبة تصل إلى 95%.



وتعتمد آلية عمل الجهاز على قوى الضغط والقص، حيث يقوم أثناء دورانه بسحب الجلطة نحوه، ويعصر خلايا الدم الحمراء منها، ويُكثف شبكة الفيبرين المتبقية في الخثرة، بعد ذلك يُمكن إزالة البقايا الكثيفة المتبقية بسهولة باستخدام تقنية الشفط التقليدية.

في سلسلة من التجارب المخبرية والحيوية، نجح الجهاز في إزالة جلطات يصل طولها إلى 17 ملم خلال 8 إلى 15 ثانية فقط، مع ضمان استعادة انسيابية الأوعية الدموية بالكامل من المحاولة الأولى، وأثبتت التقنية فعاليتها في نماذج تحاكي شرايين الرئة والدماغ، وكذلك في تجارب أجريت على حيوانات حية، ولم تُسجَّل أي حالات تلف في الأوعية الدموية أو انسدادات متكررة (صِمات) في أي من التجارب.



ويرى مطورو هذا الجهاز أنه قد يفتح آفاقا جديدة لعلاج حالات خطيرة مثل السكتات الدماغية، والنوبات القلبية، والانسداد الرئوي، ويشيرون إلى أن أهم ميزاته هي سهولة الاستخدام والملاءمة لأنواع مختلفة من الأوعية الدموية، وتقليل مخاطر المضاعفات الناجمة عن عمليات إزالة الجلطات من الجسم.

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